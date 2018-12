La France "a besoin de retrouver un fonctionnement normal"

(Belga) Emmanuel Macron a déclaré vendredi à Bruxelles que la France avait "besoin de calme, d'ordre et de retrouver un fonctionnement normal" à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes".

"J'ai apporté une réponse" aux demandes des "gilets jaunes", a dit le chef de l'Etat à l'issue du sommet européen. "Le dialogue (...) ne se fait pas par l'occupation du domaine public et par des violences", selon lui. Après quatre samedis de mobilisation, dont trois émaillés de spectaculaires violences et dégradations, certains "gilets jaunes" appellent à un "acte V" samedi tandis que d'autres prônent l'apaisement après l'attentat du marché de Noël mardi soir. "Je pense que le sens de l'intérêt général conduira chacun à s'incrire dans un débat national, et échanger avec leur maire, pour formuler des propositions politiques et sincères", a ajouté Emmanuel Macron. Il a répété avoir annoncé lundi, lors de son allocution aux Français "des mesures fortes pour répondre aux demandes légitimes et sincères sur le pouvoir d'achat des travailleurs". Parmi ces mesures, figurent notamment une hausse de 100 euros des revenus au niveau du salaire minimum (Smic) et une exemption de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2.000 euros par mois. Emmanuel Macron a appelé les Français à s'exprimer dans les urnes aux élections européennes de mai 2019 et aux suivantes. Mais "en aucun cas ce qui s'est passé ne doit conduire à remettre en cause l'élection démocratique qui s'est tenue il y a 18 mois", selon lui. Le chef de l'Etat a par ailleurs indiqué qu'il n'y avait "pas eu d'inquiétude" exprimée par les partenaires européens au cours du sommet de Bruxelles sur ces annonces sociales. Ces dernières "se traduisent par une stratégie de réforme qui est maintenue et reconfirmée et par une stratégie budgétaire qui est adaptée à ce choix d'accélération", a-t-il souligné. Devant la presse, la chancelière allemande Angela Merkel s'est déclarée "convaincue" qu'Emmanuel Macron allait continuer à poursuivre ses réformes. "Il a fait certaines propositions, auxquelles il a bien réfléchi, pour répondre aux plaintes des gens", selon elle. Interrogé vendredi matin sur ces annonces, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel avait exprimé sa préoccupation sur leur impact financier. "On ne peut pas hypothéquer les futures générations sur les demandes actuelles de l'un ou l'autre. On a tous des responsabilités politiques pour aujourd'hui, mais aussi pour demain", a-t-il déclaré. (Belga)