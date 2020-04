Coronavirus: la France annule le BAC, la Belgique fera-t-elle pareil avec le CESS?

Coronavirus en France: pas d'épreuves finales au bac 2020, les élèves évalués via le contrôle continu.

Les élèves de Terminales au bac général, technologique et professionnel seront évalués cette année uniquement via le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le ministre français de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos