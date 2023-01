La France déploie plus de 10.000 policiers jeudi pour les manifestations sur les retraites

(Belga) "Plus de 10.000 policiers et gendarmes, dont 3.500 à Paris" seront mobilisés jeudi pour assurer la sécurité des manifestations contre la réforme des retraites, a annoncé mercredi sur RTL le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur a ajouté que les autorités s'attendaient à la venue à Paris d'"un petit millier de personnes qui pourrait être violent", citant des "ultragauche" ou des "ultrajaunes" (des "gilets jaunes" radicalisés, NDLR). Pour éviter leur venue, il a annoncé "des contrôles" dès ce mercredi dans la capitale ainsi qu'en régions. Il a expliqué que "ceux qui veulent casser" déposent en amont des objets tels des couteaux, casques, etc., sur le parcours de la manifestation pour pouvoir s'en servir au moment du défilé. Au total à Paris, pour prévenir les incidents ou les endiguer, "39 unités de forces mobiles" seront présentes jeudi. "Ce qui est beaucoup mais, a-t-il fait valoir, il nous faut distinguer absolument ceux qui veulent exprimer une opinion politique et ceux qui veulent casser." Comme on lui demandait s'il était "inquiet", le ministre a répondu: "je suis concentré". Les huit principaux syndicats français organisent jeudi une journée de grève et de manifestation, pour protester contre le projet du gouvernement de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. (Belga)