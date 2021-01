La France étend le couvre-feu à 18H dans huit départements

Confronté à la menace de variants plus contagieux du Covid-19, le gouvernement français a décidé samedi d'avancer le couvre-feu dans huit nouveaux départements, mais des élus locaux grondent contre ce tour de vis supplémentaire dont ils contestent l'efficacité.

La nouvelle mesure va s'appliquer à partir de dimanche dans huit départements:

le Cher,

l'Allier,

la Côte-d'Or,

le Haut-Rhin,

le Bas-Rhin,

le Vaucluse,

les Alpes-de-Haute-Provence,

les Bouches-du-Rhône.

La décision n'est pas encore connue pour l'Yonne. Le Var, qui ne faisait pourtant pas partie des départements envisagés, a annoncé à son tour la mise sous cloche à 18H, à compter de mardi seulement, inquiet d'avoir dépassé le seuil des 200 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants.

Ces départements rejoignent les quinze, principalement de l'est de la France, qui sont déjà soumis à cette mesure depuis une semaine tandis que le reste du territoire connaît un couvre-feu à 20h00.

En déplacement à Tarbes, dans le sud-ouest de la France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'avancement du couvre-feu à 18h00 à huit nouveaux départements, défendant des "mesures difficiles mais nécessaires" face à une "épidémie (qui) ne faiblit pas oui qui se renforce dans certaines zones du territoire".

Les Bouches-du-Rhône, le département qui englobe Marseille, deuxième ville de France, rejoindront notamment la liste à partir de dimanche. "Cette décision est en particulier justifiée par la détection d'un cluster familial élargi dans le département avec une souche du variant issu du Royaume-Uni", écrit le préfet, Christophe Mirmand, dans un communiqué. Sur 46 personnes contact, 21 ont été testées positives.

On est très réservé sur l'utilité d'une telle mesure

De quoi provoquer la colère des élus locaux, comme le président des maires du Vaucluse (sud), Jean-François Lovisolo: "On est très réservé sur l'utilité d'une telle mesure sur le plan sanitaire dans les zones péri-urbaines et rurales du département. A 18h00, la population à risque est déjà chez elle et on va mettre en difficulté les commerçants, les restaurants qui font de la vente à emporter, les stations-service, les boulangeries", a-t-il déclaré à l'AFP.

Pour le gouvernement, la mise en place d'un couvre-feu, appliqué pour la première fois fin octobre, a permis de ralentir les contaminations. Elle n'a toutefois pas empêché un deuxième confinement, soulignent ses détracteurs.

Le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Eric Caumes, ne cache pas son scepticisme: "Je (ne) suis pas sûr que ce soit très efficace mais on verra bien. Personnellement, je n'y crois pas mais on verra", a-t-il déclaré samedi matin.

En attendant, une opération de dépistage massif était en cours samedi à Bagneux, en banlieue parisienne, où une personne a été testée positive au variant britannique. Avec le foyer découvert dans les Bouches-du-Rhône ce sont désormais 40 cas de contamination par ce variant qui sont avérés dans toute la France (ainsi que trois autres par un variant différent initialement repéré en Afrique du Sud), selon le ministère de la Santé. Depuis mardi, le nombre de cas positifs tourne autour de 20.000 par jour et l'agence Santé publique France a relevé une "nette augmentation du nombre de cas confirmés" durant la dernière semaine de 2020 (96.743 cas, +17%).