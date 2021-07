La France imposera en août le pass sanitaire pour les restaurants et certains transports

(Belga) La France va imposer le pass sanitaire dans les restaurants, cafés et dans certains moyens de transport dès le mois d'août a annoncé lundi le président Emmanuel Macron, pour inciter les Français à se vacciner contre le Covid.

"Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets, là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux", a déclaré M. Macron, qui a ajouté qu'il serait aussi imposé dans une dizaine de jours pour les lieux de loisirs et culture. (Belga)