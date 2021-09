Grande cérémonie d'hommage à Jean-Paul Belmondo à Paris: "Notre grand-père est un soleil éternel"

Il restera à jamais "L'As des as": la France rend jeudi un hommage national à Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma dont le décès à 88 ans suscite une immense émotion, à la hauteur de sa popularité.

L'hommage national à Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma décédé lundi à l'âge de 88 ans, a débuté jeudi dans la cour des Invalides, avec l'arrivée de la Garde républicaine. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron doit prononcer un éloge funèbre. La cérémonie doit s'achever vers 17h30 avec la sortie du cercueil au son de "Chi Mai" d'Ennio Morricone, bande originale du film "Le Professionnel", jouée par l'orchestre de la Garde républicaine. Avant Emmanuel Macron, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo a prononcé un discours: "Notre grand-père est un soleil éternel", a-t-il déclaré.

Dès 16h, les invités arrivaient. Patrick Bruel, Gilles Lellouche, le couple Guillaume Canet et Marion Cotillard, le DJ Bob Sinclar, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, ou encore Cyril Hanouna, ont été aperçus parmi les célébrités arrivés juste avant la cérémonie. "Il est unique, personne ne remplacera Jean-Paul Belmondo. Comme acteur, on a tous Jean-Paul Belmondo en nous", a déclaré Jean Dujardin, pour qui l'acteur était un "modèle". "Saint-Augustin disait, les morts sont des invisibles, pas des absents. Pour moi Jean-Paul, il n'est pas absent. Jean-Paul c'est comme Johnny il est là. Il n'aurait pas voulu qu'on fasse la gueule. Il est immortel, Jean-Paul, il partira jamais", a déclaré Michel Drucker, au micro de BFMTV :



Gilles Lellouche



François Hollande et Julie Gayet



Jack Lang



Christophe Dechavanne



Laurent Gerra



Samy Naceri, Cyril Hanouna





Michel Drucker, Karine Lemarchand, Patrick Bruel





L'acteur Richard Anconina



Son ex-femme, Natty



Le public à 19H30



Dans la cour des Invalides, sont présents la famille de l'acteur, mort lundi, rassemblée autour du cercueil du "patriarche", responsables politiques, sportifs et admirateurs. Près de 1.000 personnes du public pourront assister à l'hommage, munies de leur pass sanitaire.



Pour ceux qui ne pourront pas entrer, des écrans géants seront installés sur l'esplanade. Et les Français pourront suivre les éditions spéciales sur les chaînes de télévision.



Les portes des Invalides s'ouvriront ensuite à tous ceux qui veulent se recueillir à partir de 19H30 devant le cercueil (arrivé sur le lieux à la mi-journée au sein d'un convoi). Un dispositif exceptionnel qui avait déjà été mis en oeuvre après le décès de Jacques Chirac en 2019, permettant à des milliers de personnes de dire adieu à l'ancien Président.



Vendredi matin, les obsèques de Jean-Paul Belmondo se dérouleront en l'église Saint-Germain-des-Prés dans l'intimité de la famille, selon les souhaits de son fils, Paul Belmondo.



L'acteur laisse derrière lui un clan resté proche jusqu'à la fin. Il a eu quatre enfants de deux unions: Patricia (décédée en 1993), Florence (61 ans), Paul (58 ans) et la petite dernière, Stella (18 ans).



Figure de proue de la Nouvelle Vague ("A bout de souffle" notamment), avant de devenir champion du box-office dans des comédies et des films d'action (comme "L'As des As"), il a enchanté des générations de Français au fil de quelque 80 films, cinéphiles pointus ou amateurs de cascades spectaculaires.



"Quelqu'un de la famille"



"Un trésor national", a loué le chef de l'Etat en début de semaine. "Il était celui qui remportait haut la main la palme du public".



Jean-Paul Belmondo est "un copain, quelqu'un de la famille", a résumé auprès de l'AFPTV Laurent Bourdon, auteur de "Définitivement Belmondo". "Il était le grand frère, le père qu'on voulait être", a abondé Antoine Duléry, comédien et ami, sur BFMTV.



L'acteur avait disparu du grand écran depuis près de 15 ans, après un AVC aux lourdes séquelles. Mais il était toujours aussi populaire auprès du public grâce à la rediffusion de ses films et à la presse people qui donnait régulièrement de ses nouvelles. "Il ne s'est jamais plaint de cet AVC", a souligné Antoine Duléry.



En levant les yeux au ciel, les badauds verront peut-être la Patrouille de France survoler Paris à 19H00, mais ce n'est pas en hommage à Bébel. C'est un vol au-dessus de l'institut Gustave Roussy à Villejuif, en soutien à la recherche contre les cancers infantiles.