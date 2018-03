La France rendra mercredi un hommage national au "héros" des attaques

(Belga) La France rendra mercredi un hommage national au gendarme "héros" des attaques de vendredi, tué par un djihadiste après s'être substitué à une otage. La cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame aura lieu mercredi à partir de 11h30 aux Invalides, à Paris, monument abritant des invalides de guerre et une nécropole militaire, a indiqué la présidence française.

Le président Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre en mémoire de l'officier de gendarmerie dont la mort "en héros" aux mains du djihadiste suscite une vive émotion. Le militaire, qui aurait eu 45 ans en avril, a succombé samedi à ses blessures. Son autopsie a mis en évidence des lésions par balles non létales et "révélé une plaie gravissime de la trachée et du larynx par arme blanche". La mère du gendarme, Nicole Beltrame, a décrit sur la radio RTL un être "loyal, altruiste et depuis tout petit au service des autres, engagé pour la patrie". (Belga)