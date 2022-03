La France teste avec succès son missile nucléaire modernisé

(Belga) La France a testé avec succès mercredi la version modernisée de son missile nucléaire ASMPA, sans charge, qui entre dans la composante aérienne de la dissuasion française, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly.

"Florence Parly, ministre des Armées, exprime sa grande satisfaction après le succès le 23 mars 2022 du tir de qualification du missile stratégique Air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA) rénové, dépourvu de sa charge militaire", selon un communiqué du ministère. "Le missile, développé par (le constructeur français, ndlr) MBDA, a été tiré par un Rafale qui a décollé de la base aérienne 120 de Cazaux", dans le sud-ouest de la France, selon le communiqué. "Ce succès marque l'entrée en phase de production du missile ASMPA rénové, prérequis avant sa mise en service dans les Forces aériennes stratégiques de l'armée de l'Air et de l'Espace et dans la Force aéronavale nucléaire de la Marine nationale", précise le communiqué. Le missile nucléaire air-sol moyenne portée (ASMPA) a été mis en service en 2009 et doit être remplacé vers 2035 par un système air-sol de nouvelle génération (ASN4G). La France est le seul pays de l'Union européenne doté de l'arme nucléaire, pouvant être employée soit par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), soit par les avions Rafale équipés des ASMPA. (Belga)