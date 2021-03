La France transmet à la Slovaquie 15.000 vaccins contre le coronavirus

(Belga) La Slovaquie, le pays qui affiche le taux de mortalité au Covid le plus élevé au monde, a reçu un don français de 15.000 doses du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, a annoncé dimanche le Premier ministre slovaque Igor Matovic.

Le chef du gouvernement a parlé de "grand geste amical" et de "cadeau très utile et sympathique" de la France à Bojnice, dans l'ouest de la Slovaquie, lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur de France dans ce pays, Christophe Léonzi, a rapporté l'agence de presse locale TASR. M. Matovic a indiqué que la France a soutenu l'idée d'un envoi d'urgence par l'UE de 100.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech en Slovaquie. Dimanche, le ministère slovaque de la Santé a indiqué avoir identifié le variant sud-africain du virus dans sept échantillons prélevés dans ce pays. La Slovaquie, pays de l'UE de 5,4 millions d'habitants, a enregistré en moyenne 24,09 décès pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours, le taux le plus élevé au monde.