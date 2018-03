La Grand-Place de Bruxelles parée de logos en bronze pour ses 20 ans au patrimoine mondial

(Belga) La Ville de Bruxelles a installé lundi après-midi, sur les pavés de la rue des Harengs, l'un des sept logos signalétiques en bronze prévus pour célébrer les 20 ans de l'inscription de la Grand-Place au patrimoine mondial de l'Unesco. Leur pose s'étendra sur une durée de 15 jours. Une série d'événements seront organisés durant l'année.

Ce sceau en bronze brossé mesure environ un mètre de diamètre. "Ces logos permettront ainsi d'informer les citoyens et touristes de leur entrée dans la zone inscrite au patrimoine mondial Unesco", explique Geoffroy Coomans de Brachène, échevin de l'Urbanisme et du Patrimoine. Ce symbole est utilisé pour identifier les biens protégés par la Convention du patrimoine mondial. Il a été dessiné il y a 40 ans, en 1978, par l'artiste belge Michel Olyff. Il est composé d'un cercle qui représente le monde et d'un carré à l'intérieur qui symbolise les résultats de compétences humaines et d'inspiration. L'échevine Els Ampe, en charge des Travaux public, a indiqué que les sept logos seront placés dans les sept rues qui donnent sur la Grand-Place. Parmi les événements prévus pour marquer cet anniversaire, il y aura en juin le placement d'une copie de la statue de Saint-Nicolas sur le pignon de la maison numéro 7 de la Grand-Place. L'original prendra ses quartiers au sein de l'Eglise Saint-Nicolas de Bruxelles. Par ailleurs, l'œuvre collective "Le Monument T'Serclaes, restauration et légendes", sous la direction de Paula Cordeiro, gestionnaire du site Grand-Place à la Ville de Bruxelles, sortira mercredi. Un colloque sur les recherches archéologiques et historiques menées ces dernières années sur l'Hôtel de Ville sera organisé le 26 avril. L'exposition sur les 20 ans de l'inscription de la Grand-Place au patrimoine mondial de l'Unesco s'ouvrira le 3 octobre à la Maison du Roi. A cette occasion, dès le 12 septembre, l'authentique statue du Saint-Michel, conservée au sein de l'Hôtel de Ville depuis 1995, sera déplacée vers la Maison du Roi. (Belga)