La halle Eiffel d'Arles va être démontée et stockée

La Halle Lustucru, à Arles (Bouches-du-Rhône), rare exemple de structure architecturale en acier sortie des ateliers Eiffel et promise à la destruction pour être remplacée par un centre commercial, va être démontée et stockée, a-t-on appris mardi auprès de la municipalité.

"La halle va être démontée, stockée et transportée sur un autre site", a indiqué à l'AFP Christian Mourisard, adjoint de la ville au patrimoine.

La décision prise en concertation avec les services de l’État, la ville d'Arles, la chambre de commerce et le groupe immobilier Frey, qui a racheté la friche de la halle, a été actée mardi lors d'une réunion à la sous-préfecture d'Arles, a indiqué M. Mourisard, précisant que le groupe Frey "se charge du stockage et du démontage".

"C'est une solution acceptable pour tous, il n'y aura pas de destruction", s'est réjouit l'adjoint au patrimoine. "Notre préoccupation est de redonner vie à cette structure", a t-il ajouté.

L'élu souhaite que la halle soit "remontée sur son lieu d'origine", le site du parc Chanot à Marseille, où elle avait été érigée à l'occasion de l'Exposition Coloniale de 1906.

Fin octobre 2016, la mairie d'Arles a cédé le terrain où se situe la halle au groupe Frey, spécialiste de l'urbanisme commercial, pour y construire un centre de 20 enseignes, sur 19.000 m2, après la destruction de la halle.

Plus de 3.000 personnes ont signé une pétition et écrit à la ministre de la Culture, l'Arlésienne Françoise Nyssen, pour demander la sauvegarde de la "Halle Lustucru" et son classement en monument historique.

"Je souhaite avant de prendre une décision (...) que tous les enjeux du dossier, à la fois du point de vue de la préservation du patrimoine, mais également du point de vue économique, soient soigneusement étudiés", avait répondu Mme Nyssen.

Décrite sur le site du ministère de la Culture comme "très beau spécimen de structure métallique", haute de 20 mètres sur 99 mètres de long et 44,50 de largeur, la halle, baptisée "cathédrale d'acier", avait été transférée à Arles en 1951.

Elle a abrité les usines de riz Lustucru, avant de tomber en friche, à la fermeture de l'établissement, à la suite d'inondations, en 2003.