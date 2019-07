La Haute-Corse placée en vigilance orange pour les orages

La Haute-Corse a été placée en vigilance orange pour les orages lundi à partir de 12H00, a annoncé Météo-France, qui prévoit des pluies intenses pouvant donner jusqu'à 60 mm de précipitations en moins d'une heure et de la grêle.

"A partir de la mi-journée, les orages virulents du Golfe de Gênes gagnent la Corse et se généralisent sur le département de la Haute-Corse", indique Météo-France dans un communiqué.

"Ces orages sont puissants et s'accompagnent d'une grande activité électrique, de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h, de pluies intenses donnant parfois 40 à 60 mm en moins d'une heure et de la grêle", ajoute l'organisme.

"Les orages gardent leur très forte activité tout au long de l'après-midi et (...) le risque orageux s'estompe et disparaît en cours de nuit de lundi à mardi", selon la même source qui précise que "les cumuls de pluie sur la journée peuvent monter jusqu'à 100-120 mm par passage de plusieurs cellules sur une même zone".

La préfecture recommande de ne pas pratiquer des activités de pleine nature et des activités nautiques et d'éviter, autant que possible, les déplacements.