La justice ouvre une enquête sur les abus sexuels dans les sports olympiques américains (média)

Le département américain de la Justice (Doj) a ouvert une enquête sur les abus sexuels dans les sports olympiques du pays, se penchant à son tour sur les défaillances en la matière au sein des instances sportives, selon le Wall Street Journal vendredi.

Les investigations, qui porteront essentiellement sur la gymnastique américaine, résultent du scandale Larry Nassar.

Ce dernier, alors médecin de l'équipe américaine, a agressé entre 1996 et 2014 plus de 350 gymnastes, parmi lesquelles les championnes olympiques Gabrielle Douglas, Aly Raisman et Simone Biles. La plupart des victimes, des deux sexes, étaient mineures.

Nassar a été arrêté et inculpé de pornographie enfantine au niveau fédéral et de violences sexuelles par l'Etat. Il purge depuis une peine d'emprisonnement à perpétuité après avoir plaidé coupable.

Le Département de la Justice étudie actuellement les "défaillances, au sens large du terme, du système olympique lorsqu'il s'agit de répondre aux signes d'abus généralisés commis sur des enfants", affirme le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier, sans toutefois préciser si son action a débuté.

Le quotidien ajoute que des procureurs ont déjà interrogé des témoins et recueilli des documents auprès du US Center for Safesport, un organisme mis en place il y a deux ans pour traiter les informations faisant état d'abus dans le sport américain.

Interrogé, le Comité olympique américain (USOPC) n'a pas confirmé cette information.

"Chaque cas lié à des abus potentiels ou réels d'athlètes mérite une enquête approfondie. Nous avons répondu à toutes les requêtes du gouvernement et nous continuerons à le faire", a simplement déclaré le porte-parole de l'USOPC, Mark Jones, dans un communiqué.

Fin juillet, deux sénateurs américains, Jerry Moran et Richard Blumenthal, avaient présenté une proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Congrès sur le Comité olympique américain.

Différentes fédérations olympiques américaines ont été ébranlées par une série de scandales relatifs à des abus sexuels depuis plus de dix ans.

Les équipes de taekwondo, natation, patinage et judo, entre autres, ont ainsi également fait l'objet de graves allégations d'abus sexuel et ont été critiquées pour leur incapacité à gérer ces situations, avant même que le scandale Nassar ne fasse la une des journaux.