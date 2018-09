La LDH demande une enquête sur les violences policières présumées à Saint-Gilles

(Belga) La Ligue des droits de l'Homme (LDH) demande une évaluation rapide et indépendante du dispositif policier mis en place dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles après que la RTBF a fait état de soupçons de violences policières sur base d'un rapport du Délégué Général aux Droits de l'Enfant (DGDE).

"Les jeunes ont formulé assez majoritairement des allégations de violences physiques, psychologiques et verbales et ont dénoncé des contrôles systématiques et arbitraires", indique le rapport dont fait état la RTBF qui ajoute que ces accusations n'ont fait l'objet d'aucune plainte. Cet article, dit lundi la LDH, confirme une situation dont elle a été saisie il y a plusieurs mois par des habitants de la commune. La Ligue estime qu'il est indispensable qu'une enquête indépendante soit menée sur ces allégations. La Ligue des droits de l'Homme soutient également les recommandations du DGDE et demande l'évaluation du dispositif par un organisme de recherche indépendant.