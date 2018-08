La liste du PTB à Liège se veut "représentative du monde du travail dans son ensemble"

(Belga) C'est une liste complète de 49 candidats que le PTB présentera au scrutin communal du 14 octobre prochain. Une liste qui se veut à la fois "jeune, conquérante et riche de toute la diversité du monde du travail", a indiqué la conseillère communale Sophie Lecron, qui en occupera la première place, lors de la présentation officielle jeudi à Liège.

"Nous voulons devenir une vraie force de propositions et d'actions au conseil communal comme sur le terrain. Notre liste est imprégnée de cette volonté de changer Liège et de reconquérir notre droit à la ville", a déclaré Sophie Lecron. La liste PTB est composée de 19 candidats et candidates âgés de moins de 35 ans. Elle se veut représentative du monde du travail liégeois dans toute sa diversité avec des enseignants, des travailleurs de culture, des employés du secteur privé, des agents du secteur public, des sans-emploi, des indépendants, des médecins, des étudiants, des pensionnés et des délégués syndicaux représentant les différents quartiers de la ville. Derrière Sophie Lecron, les principaux candidats sont Antonio Gomez Garcia (actif dans le tissu associatif de Saint-Léonard), Louise Ferida Defawes (présidente de la section Cointe/Guillemins/Fragnée) et Mehdi Slahi (représentant du mouvement Redfox qui lutte contre le racisme). La liste sera poussée par le conseiller CPAS François Ferrara et le député fédéral Raoul Hedebouw. (Belga)