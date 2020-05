La maladie Covid-19 ne circule plus en Polynésie française

(Belga) Plus aucun patient ne présente de signe de la maladie Covid-19 en Polynésie française, a annoncé lundi (mardi heure de Paris) le gouvernement local de cette collectivité d'outre-mer qui a recensé seulement 60 cas déclarés et ne déplore aucun décès.

L'absence d'épidémie sur le sol polynésien, très prisé des touristes venus du monde entier en temps normal, est liée à l'arrêt des vols internationaux, au couvre-feu instauré et à un confinement strict, partiellement levé fin avril. Plus de 7.000 procès-verbaux d'infractions au confinement ou au couvre-feu ont été dressés par la police ou la gendarmerie françaises. Lundi, le procureur général du tribunal de Papeete, Thomas Pison, a indiqué que les contrevenants pourraient faire un don à la Croix-Rouge au lieu de payer leur amende. L'objectif est de "secourir les plus démunis par ceux qui se sont mal comportés", a expliqué M. Pison. Ce don, d'un montant minimum de 5.000 francs (42 euros), inférieur aux amendes, permettra "d'effacer l'infraction, classée sans suite", a-t-il précisé. Lundi était aussi le jour de réouverture des établissements scolaires polynésiens. Seuls 20% des élèves sont retournés en classe dans les écoles publiques et 18% dans les collèges et lycées. Les établissements ont souvent réservé le retour en classe aux élèves les plus en difficulté pour assurer la continuité pédagogique à leur domicile. Et malgré l'absence d'épidémie en Polynésie, certains parents craignent encore le virus et ont préféré garder leurs enfants à la maison. Les vols inter-îles devraient reprendre en fin de semaine en Polynésie. La reprise des vols internationaux, elle, n'est en revanche pas prévue avant le mois de juillet, la principale crainte des autorités sanitaires étant une réintroduction du virus. (Belga)