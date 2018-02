La mère de la petite Maëlys réagit aux aveux de Nordahl Lelandais: "Elle va te hanter nuits et jours"

Après six mois de silence, Nordahl Lelandais a avoué mercredi avoir tué la petite Maëlys et a fourni aux enquêteurs les indications qui ont permis de retrouver des restes de la fillette à l'issue de difficiles recherches dans la montagne enneigée.



L'ex-militaire de 34 ans a affirmé que le décès de l'enfant était "involontaire" mais a refusé dans l'immédiat de s'exprimer sur les circonstances de sa mort, a indiqué le procureur de la République de Grenoble Jean-Yves Coquillat devant la presse.

"Il aura fallu attendre 5 mois et demi pour que ce monstre parle enfin", a écrit ce mercredi la mère de la petite Maëlys sur Facebook. Une réaction aux aveux de Nordahl Lelandais qui a reconnu avoir tué la fillette.

"Maëlys va te hanter nuits et jours dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer", a également écrit la mère de la victime, qui aimerait "que justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse un tel acte".



"Ton combat, on le mènera jusqu'au bout, ma princesse"

Jennifer de Araujo s'est aussi adressée à son enfant. "Mon petit ange, je n'ai pas pu te protéger de ce prédateur et cette culpabilité me poursuivra encore longtemps", ajoute-t-elle. "Tu nous manques tellement. Ton combat, on le mènera jusqu'au bout, ma princesse."