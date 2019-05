La mobilité reste un sérieux problème pour les personnes handicapées en Belgique

(Belga) Seules 65 des plus de 550 gares de la SNCB sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, selon les critères d'accessibilité de la société des chemins de fer. "La mobilité est et reste un sérieux problème", affirment deux associations flamandes, la Vereniging Personen met een Handicap (VFG) et la Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG).

Selon De Standaard, la SNCB et Infrabel œuvrent à améliorer l'accessibilité des gares mais à un rythme de cinq par an. "A ce tempo, il faudra 100 ans afin qu'elles soient toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite", regrettait le député Jef Van den Bergh dans l'article. Les associations représentant les personnes handicapées déplorent la lenteur des progrès. "On reproche aux personnes handicapées de n'être pas assez productives mais comment peuvent-elles arriver sur leur lieu de travail dans de telles conditions? ", rétorque Ingrid Borré, secrétaire générale de la KVG. La VFG regrette pour sa part que ce sont d'abord les gares les plus fréquentées qui sont adaptées en priorité. La lenteur des adaptations s'explique, selon la SNCB, par le coût élevé qu'elles représentent.