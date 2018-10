La N-VA, le CD&V et Groen s'allient pour diriger la Flandre orientale

(Belga) La N-VA, le CD&V et Groen ont bouclé un accord de coalition afin de diriger la province de Flandre orientale les six prochaines années, ont annoncé les trois formations samedi dans un communiqué de presse.

Selon les partenaires, ceux-ci se sont trouvés "beaucoup de points communs pour concentrer leur politique sur la durabilité, les voies lentes et les infrastructures cyclistes, le soutien aux villes et communes, l'innovation et l'entrepreneuriat, ainsi que la participation citoyenne". (Belga)