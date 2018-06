La N-VA présentera également une liste à Ixelles aux élections 2018

(Belga) La N-VA a annoncé mercredi qu'elle serait présente aux élections communales dans une douzième commune de la capitale, à savoir Ixelles. En avril dernier, elle avait présenté ses têtes de listes dans les onze autres communes (Ville de Bruxelles, Anderlecht, Auderghem, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Evere, Ganshoren, Koekelberg, Jette, Uccle, et Berchem Sainte-Agathe).

La formation nationaliste a livré cette information, à l'occasion de la présentation des grandes priorités d'un programme électoral axé, à Bruxelles, sur la sécurité et la prospérité. La N-VA plaide également pour un virage radical sur le plan de la culture politique à Bruxelles. A ce propos, elle a réitéré son plaidoyer pour la fusion des six zones de police bruxelloises et se focalise sur le sentiment de sécurité qu'elle dit absent de certaines communes. Autre priorité: éviter un second Calais, à la gare du Nord. La Nieuw-Vlaamse Alliantie estime par ailleurs qu'il est temps d'adopter la tolérance zéro dans certains quartiers, tout comme une gestion ferme de la petite criminalité. Pour le ministre de l'Intérieur Jan Jambon qui participait à la conférence de presse du jour, le terrorisme commence dans le décrochage scolaire et les vols de sacs. "Chaque voleur de sac ne devient pas terroriste, mais chaque terroriste a un jour commencé son parcours dans la petite criminalité ou le décrochage scolaire", a affirmé le ministre. (Belga)