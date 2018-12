La nouvelle majorité PS-MR installée à Liège

(Belga) La nouvelle majorité PS-MR a été officiellement intronisée lundi soir à Liège lors de l'installation du nouveau conseil communal de la Ville pour la législature 2018-2024. Christine Defraigne, ex-présidente libérale du Sénat, y a notamment prêté serment comme Première échevine. Les prestations d'autres personnalités se sont également fait remarquer.

Après avoir prêté serment devant le conseiller communal affichant le plus d'ancienneté, en l'occurrence Maggy Yerna, Willy Demeyer, bourgmestre socialiste de Liège, a reçu les prestations de serment de chacun des 48 autres élus en vue de leur installation au sein du nouveau conseil communal. Une prestation de serment qui a été marquée par quelques prises de position de la part de certains élus, à commencer par l'échevin sortant Pierre Stassart qui, comme il l'avait déjà fait six ans plus tôt, a délibérément omis de jurer fidélité au Roi. Invité par le bourgmestre à recommencer, l'intéressé a alors rapidement récité le serment d'usage tout en levant la main gauche, ceci étant jugé de mauvais augure selon les origines latines. En prêtant serment, Raoul Hedebouw, leader du PTB, a également mis sa touche personnelle en prononçant tout bas le mot Roi, mais suffisamment audible pour le bourgmestre qui se trouvait face à lui. D'autres encore, comme Pierre Eyben (Vert Ardent), ont jugé opportun de se déclarer clairement républicain avant de prononcer le serment. Autant de manifestations que certains ont qualifiées d'excès de zèle mais qui ne sont manifestement pas illégales puisque leurs prestations de serment ont été actées. Même le bourgmestre lui-même aura soulevé un certain étonnement lorsque, au moment de prêter serment au sein du collège communal, il s'est exécuté en levant la main gauche alors qu'un peu plus tôt, c'est la main droite qu'il avait utilisée... Selon le pacte de majorité conclu entre le PS et le MR, la libérale Christine Defraigne a été installée comme Première échevine. Ses camarades Gilles Foret et Elisabeth Fraipont ont également intégré le collège communal. Dans les rangs du PS, aux côtés du bourgmestre Willy Demeyer, les échevins sortants Maggy Yerna, Jean-Pierre Hupkens, Pierre Stassart, Roland Léonard et Julie Fernandez Fernandez ont été reconduits. Quant à la présidence du conseil de l'action sociale, qui sera installé à une date ultérieure, elle continuera d'être assurée, mais pour une durée définie, par Marie-France Mahy. Alors que le bourgmestre présidait le conseil communal sous la précédente législature, ce rôle a désormais été confié à la conseillère Corinne Wégimont. Le collège communal se réunira mardi afin de définir les attributions en son sein. (Belga)