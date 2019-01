La participation citoyenne via smartphone lancée avec le projet pilote "Brussels By Us"

(Belga) Les Bruxellois et leurs visiteurs pourront bientôt partager leurs avis et recommandations sur la ville dans trois quartiers de la capitale grâce à l'application "Brussels By Us". La secrétaire d'État régionale à la Transition numérique Bianca Debaets (CD&V), le Centre d'informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) et le laboratoire de recherche SMIT de l'université VUB ont présenté vendredi le projet de participation citoyenne.

Le quartier Nord, le piétonnier et le site universitaire U-Square, situé à l'emplacement des casernes d'Ixelles, sont les trois quartiers élus pour servir de terrain d'exercice. Chaque site présente ses propres fonctionnalités, publics et défis. Le projet Smart City sera lancé au mois d'avril avec l'installation d'une dizaine d'antennes-relais à des endroits stratégiques. Les riverains, touristes, navetteurs et commerçants qui auront téléchargé l'application recevront à leur passage près de l'émetteur une notification, ou pourront scanner le code QR sur l'antenne même. Des questions courtes et concrètes leur seront alors soumises, à travers lesquelles ils sont invités à donner leur avis sur le quartier. Les réponses les plus populaires apparaîtront ensuite sur leurs écrans. "Brussels By Us veut donner plus de visibilité aux idées des Bruxellois pour leur quartier. Je suis convaincue que tout le monde a des propositions concrètes et innovantes à apporter pour améliorer la vie au sein de son quartier", a conclu Bianca Debaets. Les autorités régionales ont débloqué 150.000 euros pour le projet Smart City. (Belga)