La perpétuité requise au procès du dernier assassinat revendiqué par le FLNC

L'assassinat en 2011 en Haute-Corse d'un chef d'entreprise membre de la "Brise de mer" est le dernier revendiqué par le FLNC: la réclusion à perpétuité a été requise jeudi contre un nationaliste corse, jugé à Paris pour ce "crime terroriste" dont il se dit innocent.

L'avocat général a demandé la peine maximale, assortie de 22 ans de sûreté, à l'encontre de Cédric Courbey, jugé devant la cour d'assises spéciale tout juste cinq ans après l'annonce par le Front de libération nationale de la Corse qu'il déposait les armes.

Pour l'accusation, le militant du parti indépendantiste Corsica Libera était bien l'un des membres du commando qui a abattu Christian Leoni le 28 octobre 2011, à sa sortie d'un restaurant de la station balnéaire de Moriani-Plage, à 40 km au sud de Bastia.

Le corps criblé de balles de la victime de 49 ans, membre du "deuxième cercle" du gang bastiais de la "Brise de mer", gisait près de sa voiture blindée. Une arme était glissée à sa ceinture.

Le FLNC s'était arrogé un mois plus tard cette "élimination physique" dans un communiqué, qualifiée d'"acte de justice" en réponse à l'assassinat le 28 juin 2011 d'un de ses militants historiques, Charles-Philippe Paoli.

L'organisation avait également promis en juillet lors d'une conférence de presse clandestine qu'elle saurait "faire face à cette agression".

- Une trace ADN et des "doutes" -

Quatre mois jour pour jour après la mort de Charles-Philippe Paoli, un commando d'au moins deux hommes s'était posté dans un sous-bois à la sortie du restaurant, attendant Christian Leoni.

L'ADN de Cédric Courbey avait été retrouvé sur un branchage sur le chemin de fuite du commando, une pièce maîtresse pour l'accusation que la défense a tenté pendant toute la procédure d'écarter.

Les avocats de l'accusé ont affirmé qu'il empruntait régulièrement ce chemin pour rester discret alors qu'il vivait en semi-clandestinité, et que la trace avait pu être laissée des semaines plus tôt.

"Ce n'est plus la reine des preuves", a assuré l'un des quatre conseils de Cédric Courbey, Marc-Antoine Luca. "Comment un commando qu'on décrit comme très professionnel, comment un seul homme de ce commando aurait enlevé ses gants et se serait agrippé (au branchage)", a-t-il souligné.

La défense a commencé dans l'après-midi à plaider l'acquittement du militant nationaliste pour les accusations d'assassinat, en l'absence de preuves "incontournables" et alors que "le doute est tellement important".

Au premier jour de son procès, le 25 juin, Cédric Courbey a réfuté appartenir au FLNC, dont il n'a "ni commenté ni condamné" les actions. Mais pour l'avocat général, ses trois condamnations pour des faits de terrorisme prouvent son "ancrage dans l'organisation clandestine".

Son mobile était "personnel", a jugé le représentant du ministère public. Il était "très proche" de Charles-Philippe Paoli, le parrain d'un de ses fils, et la mort de ce gérant immobilier était attribuée par "la rumeur publique" à Christian Leoni, qui lui livrait une "guerre" sur le marché de l'immobilier.

Fin 2011, Cédric Courbey avait "disparu des écrans radar" jusqu'à son interpellation en avril 2014 dans un gîte de Corse du Sud. Il n'avait fourni un alibi, pas crédible pour l'accusation, que plus d'un an plus tard.

L'avocat général a également demandé à son encontre une interdiction de détenir une arme pendant quinze ans et son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait).

Contre un second accusé, Jean-Christophe Albertini, en cavale depuis l'été 2011 et jugé en son absence pour avoir hébergé Cédric Courbey, le magistrat a requis dix ans d'emprisonnement.

Mercredi, les avocats de la mère, de la veuve et de la fille de Christian Leoni, parties civiles au procès, ont relevé le "contexte singulier" du procès, alors que le Premier ministre Edouard Philippe est actuellement en déplacement en Corse.

"Votre verdict sera examiné et raisonnera comme le rappel d'un Etat de droit ou comme un permis de tuer", avait lancé Me Emmanuel Molina.

La cour doit rendre sa décision dans la soirée.