La Plateforme de soutien aux réfugiés collectera des sacs de couchage lors des festivals

(Belga) La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés lance un appel aux organisateurs de festivals ainsi qu'aux festivaliers afin de récolter des sacs de couchage. "Nous avons eu cette idée car il y a souvent du gaspillage lors des festivals et parce que les sacs de couchage sont difficiles à trouver", explique vendredi Gaia, membre de la plateforme. Couleur Café a déjà répondu positivement à l'initiative.

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a déjà contacté six festivals, en ciblant d'un côté les plus engagés mais aussi ceux qui disposent d'un grand camping. "Nous voulons réduire le gaspillage tout en augmentant la solidarité", souligne encore Gaia. Outre les sacs de couchage, les réfugiés ont principalement besoin de petits sacs à dos, de vêtements et chaussures hommes ainsi que de produits d'hygiène. Les dons peuvent être déposés à Bruxelles au hub humanitaire de la Gare du Nord ou aux points de collecte de Flagey et de la place de la Monnaie. La Porte d'Ulysse, centre d'hébergement géré par la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et situé à Haren, a fermé ses portes en début de semaine. L'organisation citoyenne peut toutefois envisager de rouvrir un centre d'accueil de nuit pour les migrants grâce au financement accordé jeudi par la Région de Bruxelles-Capitale. La possibilité d'occuper un bâtiment situé à Haren, à proximité de la Porte d'Ulysse, est en passe de se concrétiser. (Belga)