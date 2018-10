La police de Namur aura bientôt un radar NK7

(Belga) La police de Namur a indiqué vendredi avoir investi plus de 300.000 euros dans du matériel de sécurité routière en 2018. La principale nouveauté est un radar NK7 de dernière génération, qui a coûté 53.185 euros et devrait être livré dans un un à deux mois

Ce radar permettra aux policiers de contrôler la vitesse simultanément sur six bandes de circulation dans les deux sens. Infrarouge, il n'émet pas de flash pour plus de discrétion. Il est par ailleurs possible de le fixer sur un pied et une poubelle a même été spécialement conçue pour l'accueillir. "C'est un investissement conséquent mais une grande avancée pour nous", a affirmé Olivier Libois, chef de corps de la zone de police Namur Capitale. "Avec cet appareil, nous allons pouvoir effectuer des contrôles dans des zones où c'était compliqué jusqu'à maintenant, que ce soit par manque de stationnement ou d'autres raisons. Sa discrétion est bien entendu aussi un atout." 36.318 euros ont également été investis dans un radar ANPR, destinés à lire les plaques des véhicules. Sa livraison est attendue dans les semaines qui viennent. Le reste du budget a été consacré à l'achat de radars préventifs et analyseurs de trafic (28.000 euros) qui seront opérationnels début janvier, ainsi qu'à treize dispositifs de contrôle d'alcoolémie (34.000 euros). La zone a par ailleurs renouvelé son parc de véhicules en acquérant deux nouveaux combis (118.000 euros) et un 4x4 (50.000 euros), tandis que les tenues des motards ont été renouvelées (23.500 euros). (Belga)