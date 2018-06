La police fédérale a constaté 1,5 million d'infractions liées à la vitesse en 2017

(Belga) En 2017, la police fédérale a constaté 1,595 million d'infractions liées à la vitesse, lit-on lundi dans le rapport annuel de la police fédérale.

Les infractions relevées par la police fédérale relatives au port de la ceinture et à l'utilisation du siège (6.018, -30,6%) ainsi que celles de l'utilisation du GSM (10.857, -24%) sont en baisse en 2017. Dans le cadre de la conduite sous influence de l'alcool, la police a effectué 221.252 tests d'haleine. 4.083 infractions liées à l'alcool au volant ont été relevées (-20,8%) et 323 infractions à la conduite sous influence de la drogue. La police fédérale a aussi relevé 999 infractions de fraude au tachygraphe pour les camions (-23%) et 1.322 infractions au temps de conduite et de repose (-6,8%). (Belga)