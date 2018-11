La police intensifie ses activités dans le quartier Nord

(Belga) Dans le cadre de son plan d'action, la police de la zone de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode) a accru la présence policière sans le quartier de la gare de Bruxelles-Nord. La police a déjà pu appréhender 21 voleurs à la sauvette, 13 auteurs de vols avec violence et plus de 10 vendeurs de drogue, indique lundi la zone de police.

"Le quartier des alentours de la gare de Bruxelles-Nord connait plusieurs problèmes. Il exerce un puissant attrait sur des individus ou des groupes vivant dans la précarité. Les nombreux salons de prostituées et débits de boissons attirent également des personnes provenant de tout Bruxelles et d'autres régions. Cette situation engendre des problèmes de criminalité mais génère surtout un sentiment d'insécurité", indique Frédéric Dauphin, chef de corps de la zone de police Nord. C'est dans ce contexte qu'en juillet dernier, la police a élaboré un plan d'action comportant trois volets. Des mesures structurelles pouvant avoir un impact sur les environs du quartier comme l'éclairage ou des caméras de surveillance supplémentaires, sont d'une part appliquées. Un travail préventif est également effectué, avec une campagne contre les vols de bagages et une présence policière accrue dans le quartier. Ces trois derniers mois, trois actions Dolly et 22 patrouilles de sécurisation ont été organisées en plus du travail quotidien. Le nombre d'heures prestées par les patrouilles a ainsi augmenté de 60%. Le troisième volet du plan d'action se concentre sur trois phénomènes de criminalité: les vols à la sauvette, la vente de produits stupéfiants et les vols avec violence. "Depuis le début de juillet dernier, 21 voleurs à la sauvette ont été interpellés. Treize auteurs de vols avec violence ont également été appréhendés et quelque dix dealers ont été arrêtés en flagrant délit. Plusieurs enquêtes sont actuellement en cours et devraient livrer leurs fruits d'ici peu", indique encore la police. (Belga)