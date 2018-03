La police interroge près de 500.000 citoyens sur leur perception de la sécurité

(Belga) La police fédérale lance, en partenariat avec les zones de police, le SPF Intérieur et les autorités locales, une grande enquête nationale sur la perception des citoyens en matière de sécurité. Près de 500.000 personnes de quinze ans et plus recevront une lettre dans les prochains jours leur enjoignant d'attribuer un score à leur quartier et d'y évaluer l'action de la police.

L'enquête vise, à terme, à ce que la politique de sécurité puisse répondre au mieux aux préoccupations des citoyens. La police fédérale espère donc une participation maximale au questionnaire: "plus il y aura de réponses, plus les informations seront fiables et permettront de tirer des enseignements", indique-t-elle lundi dans un communiqué. Les destinataires de la lettre ont été sélectionnés de manière aléatoire. Celle-ci peut être remplie sur papier ou en ligne. "L'anonymat des réponses est garanti", précise la police. Les résultats de ce moniteur de sécurité sont attendus pour début 2019. La précédente édition remonte à 2008. (Belga)