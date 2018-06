La police recherche Sarah Armaiqi (12 ans), disparue à Fléron le 1er juin

(Belga) La police est à la recherche de Sarah Armaiqi, une jeune fille de 12 ans qui a quitté son domicile de Fléron (rue des Remparts) le 1er juin dernier et ne s'est plus manifestée depuis, selon un communiqué diffusé vendredi soir.

Sarah mesure 1m60 et est de corpulence forte. Elle a le teint mat et les cheveux bruns foncés bouclés. Au moment de son départ, elle était vêtue d'un pantalon en jean gris, d'un t-shirt noir et d'une veste en simili cuir rose. Elle se déplace en transports en commun et pourrait fréquenter le centre de Liège et le quartier de la Préalle à Herstal. Les autorités demandent également à Sarah de se manifester auprès de sa famille et de ses proches afin de les rassurer. Les personnes qui auraient vu la jeune fille ou qui savent où elle se trouve peuvent prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus (116 000). Les témoignages peuvent aussi être transmis à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)