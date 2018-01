La popularité de Macron en hausse, Philippe recule

La popularité d'Emmanuel Macron continue de grimper (+2) alors que celle d'Edouard Philippe marque un coup d'arrêt en janvier (-4), selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé jeudi.

Avec 59% d'avis favorables, le chef de l'Etat se maintient en troisième position des politiques dont les Français ont une "bonne opinion", derrière Nicolas Hulot, en net recul à 64% (-6), et Alain Juppé, en hausse à 61% (+2). 41% des personnes interrogées ont une "mauvaise opinion" du président de la République.

Avec 52% de bonnes opinions et 35% de mauvaises, Edouard Philippe est quant à lui en net recul après deux mois de hausse dans ce baromètre pour Paris Match et Sud Radio réalisé avant l'annonce mercredi par le gouvernement de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve (56%) et la ministre des Sports Laura Flessel (53%) gagnent chacun un point en un mois. Egalement en hausse, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb gagne 8 points à 49%. Avec 34% (-8) de bonnes opinions, le président de LR Laurent Wauquiez est en net recul.

Enquête réalisée par téléphone les 12 et 13 janvier auprès d'un échantillon de 956 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

