La préfecture de police de Paris lance un appel à témoin pour un enlèvement d'enfant

(Belga) La préfecture de police a lancé vendredi soir un appel à témoin dans le cadre de l'enlèvement d'un enfant. Celui-ci, Mani Sulic, est né le 18 mars 2011 et a été enlevé par son père jeudi à 16h dans un foyer d'urgence de Villepinte en banlieue parisienne. Le père et l'enfant sont susceptibles de se trouver en Île-de-France et de rejoindre la Belgique, selon le communiqué de presse.

L'enfant est originaire des pays de l'Est, âgé de 8 ans, et mesure entre 1,40 et 1,50m. De corpulence normale ou ronde, il a les cheveux courts noirs et les yeux marrons. Il était vêtu au moment de sa disparition d'un sweat à capuche gris, d'un jean bleu foncé et de baskets blanches. Son père est âgé de 36 ans et mesure 1m80. De corpulence normale, il a les cheveux clairsemés noirs et les yeux marrons. (Belga)