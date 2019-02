La reine Mathilde visite à Fleurus une institution pour mères et enfants en détresse

(Belga) La reine Mathilde a effectué vendredi une visite au sein de la Maison maternelle Fernand Philippe à Wanfercée-Baulet (Fleurus). Cette institution héberge des mères et des enfants en détresse.

Les enfants de l'institution souffrent de différentes difficultés (manque de repères, troubles de l'apprentissage, difficultés psychologiques). Au sein de la Maison maternelle, ils peuvent notamment bénéficier d'un espace de liberté et de créativité autour du projet "musique-récup". Ce dernier consiste entre autres à l'apprentissage des rythmes et des sons et la fabrication d'instruments à partir de matériaux de récupération. La visite de la reine Mathilde était précisément liée à ce projet. Il s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets Music Connects lancé en 2017 par le Fonds Reine Mathilde. Cet appel à projets vise à redonner confiance aux jeunes et à renforcer leurs perspectives d'avenir. Dans le cadre de celui-ci, la Maison maternelle Fernand Philippe bénéficie d'un montant de 7.440 euros.