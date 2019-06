La rencontre Di Rupo-DéFI annulée pour des raisons privées invoquées par M. Maingain

(Belga) La rencontre avec DéFI que devait organiser mardi après-midi le président du PS Elio Di Rupo dans la perspective de la formation du gouvernement en Fédération Wallonie-Bruxelles a été annulée à la demande du président Olivier Maingain, qui a invoqué des raisons privées, a-t-on appris dans l'entourage du PS.

L'annonce a été faite juste avant le début de la réunion qui était censée commencer à 15 heures. Le Parti socialiste, qui a pris la main dans les Régions et à la Fédération, communiquera ultérieurement un nouveau programme de rencontres. M. Maingain avait été contraint d'annuler sa participation à une série de réunions dans le cadre de la formation des gouvernements en 2014, en raison de sérieux problèmes de santé. La nature de la raison invoquée ce mardi demeurait inconnue. Depuis des mois, le projet d'installer en Région bruxelloise une coalition PS-Ecolo-DéFI est régulièrement évoqué et il reste d'actualité depuis les élections du 26 mai. En revanche, cette coalition ne pourrait trouver son prolongement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et DéFI n'est arithmétiquement indispensable à aucune autre coalition. Mardi se poursuivaient des rencontres en vue de la formation du gouvernement bruxellois. Après avoir vu le PTB mardi matin, le ministre-président sortant Rudi Vervoort et la présidente de la fédération bruxelloise du PS Laurette Onkelinx rencontraient les représentants du cdH dans l'après-midi. (Belga)