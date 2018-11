La rénovation de la citadelle de Namur se poursuit

(Belga) Avant de quitter sa fonction, l'échevin de la Citadelle de la Ville de Namur, Arnaud Gavroy, a tenu vendredi à faire le point à propos des chantiers en cours et à venir sur le site historique de la capitale wallonne.

Le balisage piéton lumineux et intelligent est terminé mais quelques formalités doivent encore être remplies avant sa mise en service officielle. Il s'agit notamment de placer les pictogrammes sur les grilles d'entrée ou d'obtenir les autorisations pour utiliser les caméras. L'installation du chantier du Fossé de Médiane est en cours. Le montage des échafaudages vient tout juste de commencer et les travaux dureront jusqu'en octobre 2019. La grue la plus spectaculaire devrait être installée mi-janvier. Le chantier des anglées des Grands Fossés, arrêté vers la mi-septembre à la suite d'un accident de travail lors du montage des échafaudages, reprendra lui prochainement pour une durée de 10 mois. Enfin, la rénovation de la toiture plate de la caserne Terra Nova devrait être finalisée avant la fin de l'année. Les travaux d'isolation sont terminés et il ne reste plus qu'une série de finitions à réaliser. La procédure de marché public pour l'installation de panneaux photovoltaïques est toujours en cours mais les travaux devraient pouvoir débuter en avril. Après avoir siégé pendant douze ans au collège communal de Namur, Arnaud Gavroy n'a pas été reconduit dans sa fonction d'échevin par Ecolo à l'issue du scrutin du 14 octobre. C'est Anne Barzin (MR) qui reprendra l'échevinat de la Citadelle à partir du 3 décembre. (Belga)