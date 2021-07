La route de Napoléon attire de nombreux touristes belges: quelles sont les raisons de ce succès?

Comme de nombreux vacanciers belges chaque été, notre journaliste Laura van Lerberghe est partie dans le sud de la France. En duplex pour le RTLINFO 13H, elle nous expliquait les raisons du succès de la fameuse route de Napoléon auprès des touristes belges.

"La route de Napoléon est considérée comme l’une des plus belles routes de France. Elle est longue de 314 kilomètres. Elle traverse deux régions, quatre départements, dont celui de l’Isère, là où je me trouve en ce moment. Il y a donc beaucoup de paysages variés à admirer. Les montagnes, les forêts, les lacs comme celui juste derrière moi... Le lac de Laffrey, aux couleurs turquoises, avec comme toile de fond les montagnes, un paysage magnifique à admirer. Et puis la route Napoléon relie la ville de Grenoble un peu plus au Nord vers le Sud de la France, une des destinations favorites des Belges pour les vacances. C'est une route mythique mais aussi historique puisqu'elle tire son nom du parcours effectué par l'empereur Napoléon 1815. Il est de retour d'exil de l'île d'Elbe vers Paris où il tente de reconquérir le pouvoir. Tout au long du parcours, il y a des monuments mais aussi des plaques commémoratives qui rappellent sa venue. On va donc suivre toute la journée les traces de cet empereur mais aussi celle des touristes qui s'arrêtent à des points incontournables."



Plus d'infos ce soir dans le journal de 19H.