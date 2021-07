La route du soleil: notre équipe traverse la partie la plus prestigieuse du vignoble bourguignon

Sur les routes, c’est le premier grand week-end de départ en vacances. L’une de nos équipes a pris la direction du sud de la France. Nous allons la suivre durant tout son parcours.

Laura Van Lerberghe et Xavier Gérard sont arrivés en Bourgogne, deuxième étape de leur périple qui les mènera au lac de Serre-Ponçon. Notre équipe se trouve dans une région viticole très prisée par les touristes belges. "La route des grands crus est une route de 60 km à faire à pied, en vélo ou en voiture et qui traverse la partie la plus prestigieuse du vignoble bourguignon (...) ici, chaque parcelle donne un goût spécifique au vin", explique notre journaliste.

De nombreux touristes belges apprécient la route des grands crus pour ses paysages, sa sérénité et ses vins.