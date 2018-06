La secrétaire d'État Zuhal Demir lance un appel à projets de "lutte contre la pauvreté"

(Belga) La secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, Zuhal Demir, a lancé lundi, en collaboration avec la Loterie nationale, un appel à projets en vue de favoriser l'accès au sport et à la culture des personnes en situation de pauvreté. L'initiative, dont le budget est d'1,6 million d'euros, est intégralement financée par la Loterie nationale, qui soutient chaque année des centaines de projets sociaux, culturels, scientifiques, sportifs ou humanitaires.

Les organisations intéressées sont invitées "à introduire des propositions devant faire d'une participation à la vie sportive et culturelle un moyen de favoriser la cohésion sociale". "En effet, trop souvent, force est de constater que les personnes touchées par la pauvreté ne trouvent pas la voie des associations sportives ou de jeunesse ou encore des centres culturels", souligne le cabinet de Sophie Wilmès, ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale, dans un communiqué. "Il est certes évident que l'aspect financier joue un rôle dans la sous-représentation de ce public au sein de ces activités, mais des facteurs sociaux et culturels contribuent, eux aussi, à réduire leur participation." "Le sport et le mouvement, ça n'est pas bénéfique uniquement parce que cela représente un mode de vie sain, mais également parce que cela favorise la confiance en soi, ce dont manquent souvent les enfants se trouvant dans des situations de pauvreté", indique pour sa part Zuhal Demir. "La participation à la vie culturelle permet d'éviter le sentiment d'exclusion. Une participation active à la société est essentielle pour rompre l'isolement social." (Belga)