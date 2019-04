La sécurité de la cathédrale Notre-Dame de Tournai sera à revoir

(Belga) Au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, on s'interroge sur les moyens dont disposeraient les pompiers de Wallonie picarde si une telle catastrophe frappait la cathédrale de Tournai. "Le plan d'intervention doit absolument être relifté", précise mardi, à Belga, le patron de la zone de secours.

Plus longue (134m, ndlr.) et aux cinq tours plus hautes (83m, ndlr.) que l'édifice parisien, la cathédrale Notre-Dame de Tournai a été classée en 2000 au patrimoine mondial par l'Uneso. De style gothique et roman, cette cathédrale du 12e siècle est en travaux depuis une vingtaine d'années. L'édifice a été déstabilisé le 14 août 1999 lors du passage d'une violente tornade dans le Tournaisis. Lancés en 2000, les premiers travaux de rénovation se poursuivent aujourd'hui. Le chantier est cependant quasi terminé. "En cas d'incendie dans la cathédrale, il existe un plan interne qui doit absolument être revu. Avec le drame qui a touché l'édifice parisien, ce sera l'occasion de rouvrir le débat. On a bien un plan général rouge avec des moyens spécifiques pour ce type d'incendie, idem pour de grosses industries. Il faudra retravailler la procédure pour la protection des objets de valeur. Il faudrait d'abord savoir qui est propriétaire de ces objets de valeur, soit la province de Hainaut, l'Evêché ou des privés? ", explique le major Olivier Lowagie, responsable de la zone de secours de Wallonie picarde. Quid en cas d'incendie? "Le problème, ce sont les toitures qui sont en bois et qui sont très hautes. Impossible d'y accéder avec notre matériel et entrer dans le bâtiment en feu serait bien trop dangereux. On pourrait envisager un système automatique d'extinction dans les tours. C'est à voir d'autant qu'il ne faut pas dénaturer le bâtiment. Ce type de système est cher mais ce n'est rien à côté de la perte d'un tel bâtiment. On en a l'exemple avec Paris. Ce sera à discuter avec les responsables de la cathédrale de Tournai", indique encore l'officier. (Belga)