La Seine continue de monter à Paris, le pic de crue atteint ce week-end: sept gares fermées (vidéo)

La Seine continuait sa lente montée à Paris samedi, en attendant le pic de crue lors du week-end, tandis que la situation s'améliorait en amont de la capitale, a indiqué samedi Vigicrues. Le pic est prévu entre 5,80 et 6 mètres à Paris, avait avancé vendredi le directeur de Vigicrues, François Duquesne, soit en dessous du niveau de 6,10 m atteint en 2016. À la station du pont d'Austerlitz, samedi à 9h00, la Seine était à 5,70 m.





La seine continue de monter à cause de la crue de ses affluents



Vigicrues a abaissé samedi en vigilance "jaune", contre "orange" auparavant, plusieurs tronçons de cours d'eau du Bassin parisien en amont de la capitale: Seine amont, dans le département de l'Aube, Yonne aval, dans l'Yonne et en Seine-et-Marne, et Armançon, dans l'Aube, Côte-d'Or et Yonne. "Du fait de la propagation des crues des différents affluents, les niveaux de la Seine à Paris resteront orientés à la hausse encore ce week-end. Un niveau maximum légèrement inférieur à celui atteint lors de la crue de juin 2016 est prévu", a confirmé Vigicrues. "En aval de Paris, sur les boucles de la Seine, la hausse se poursuivra jusqu'en début de semaine", a ajouté l'organisme de surveillance.



Sept gares parisiennes du RER C, en bordure du fleuve, restaient fermées samedi. Les crues qui touchent diverses régions de la France en cette fin janvier sont dues à des précipitations importantes sur des sols gorgés d'eau. Le bimestre décembre-janvier est l'un des trois plus pluvieux depuis le début des relevés en 1900, selon Météo-France.