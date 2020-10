La série belgo-néerlandaise "Red Light" récompensée à Cannes

(Belga) La série belgo-néerlandaise "Red Light" a été récompensée par deux prix mercredi soir à Cannes, rapporte le Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF, le Fonds audiovisuel flamand). Les actrices Carice van Houten, Halina Reijn, Maaike Neuville et Geert Van Rampelberg ont reçu le "Special Performance Award" (Prix spécial d'interprétation). Lors de la troisième édition du festival CanneSeries, la coproduction a encore été récompensée par le prix du jury étudiant.

"Red Light" est une fiction qui aborde la traite d'êtres humains et la prostitution au travers de l'histoire de trois femmes, Carice van Houten (Game of Thrones), Halina Reijn (Instinct) et Maaike Neuville (De twaalf, De dag). La coproduction belgo-néerlandaise a déjà remporté des prix au Festival du film néerlandais d'Utrecht début octobre, où elle a été élue meilleure série télévisée. Halina Reijn a reçu le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée. La série sera bientôt diffusée en avant-première sur Streamz et plus tard sur VTM. La première belge des deux premiers épisodes aura lieu le jeudi 15 octobre pendant le Film Fest Gent. (Belga)