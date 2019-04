La société archéologique de Namur dévoile quelques-unes de ses dernières acquisitions

(Belga) La société archéologique de Namur (SAN) a dévoilé mercredi quelques-unes de ses dernières acquisitions à la presse et à ses membres. Parmi elles, un très rare manuscrit de l'abbaye de Grandpré (Faux-les-Tombes), qui a rejoint les 750.000 pièces de ses collections.

Sur l'ensemble de l'année 2018, la SAN a répertorié environ 50 nouvelles pièces dans son patrimoine. Certaines ont été achetées, d'autres lui ont été léguées à titre définitif ou temporaire. Le manuscrit musical provenant de l'abbaye de Grandpré est d'une extrême rareté. Datant du 15e siècle, il est le seul ouvrage à avoir subsisté jusqu'à ce jour après la disparition de l'édifice lors de la Révolution française. Quelques annotations postérieures lui confèrent un caractère encore plus unique et vivant. La Fondation Roi Baudouin, qui l'a confié à la SAN, a pu l'acquérir grâce à l'intervention du fonds Pierre-François Tilmon. La deuxième pièce majeure dévoilée jeudi a également été confiée à la SAN par la Fondation Roi Baudouin. Il s'agit d'une cafetière en argent datant de 1774 et provenant de l'abbaye de Leffe, comme l'indique le blason qui y apparaît. Ces deux pièces, comme la plupart des autres acquises par la SAN en 2018, seront prochainement présentées au public. "Le manuscrit devrait notamment être visible au TreM.a à Namur en 2020", a précisé Aurore Carlier, gestionnaire des collections de la SAN. "Nous devons cependant être très prudents afin d'assurer sa conservation", a-t-elle ajouté. "On dit généralement qu'il faut plonger ce genre d'objet dans le noir pendant 3 ans après l'avoir exposé à la lumière pendant 3 mois". (Belga)