La Sûreté de l'Etat accède aux images de milliers de caméras de surveillance

(Belga) La Sûreté de l'Etat aura prochainement un accès direct aux images de milliers de caméras de surveillance des polices locales et fédérale, sans devoir demander une autorisation particulière, rapporte vendredi le quotidien De Tijd.

Le 25 mai, une loi renforçant les règles en matière de vie privée pour les entreprises et autorités entrera en vigueur. Une autre législation sera d'application à la même date. Celle-ci permettra à la Sûreté de l'Etat d'avoir un accès direct aux images de milliers de caméras de surveillance de la police. Cela concernera tant les images de caméras "simples" telles que celles installées pour surveiller un endroit que de dispositifs plus sophistiqués comme les caméras ANPR, capables d'identifier une plaque d'immatriculation. La Sûreté ne devra donc plus demander d'autorisation pour consulter les images en temps réel ou celles stockées dans des bases de données. Le recours à cette possibilité sera répertorié, afin de savoir qui au sein du service et quand des images ont été consultées. (Belga)