La tapisserie de Bayeux prêtée au Royaume-Uni en 2022 selon Theresa May

La tapisserie de Bayeux, joyau médiéval qui raconte l'invasion de l'Angleterre par le duc de Normandie Guillaume le Conquérant, reviendra au Royaume-Uni en 2022, a annoncé jeudi la Première ministre britannique Theresa May à l'issue d'un sommet avec le président français Emmanuel Macron.

Avec ce prêt, la tapisserie reviendra pour "la première fois (...) en terre britannique depuis plus de 900 ans", s'est félicitée Mme May lors d'une conférence de presse avec M. Macron.

"La tapisserie de Bayeux est unique, c’est une fierté pour la France. Par le génie créatif qu'elle illustre et l'histoire qu’elle relate. Elle n'a jamais quitté le sol français en mille ans et incarne lien qui nous unit", a souligné de son côté Emmanuel Macron, relevant que le prêt marque "un nouveau chapitre" dans les relations culturelles et scientifiques entre les deux pays.

La tapisserie doit être prêtée à l'occasion d'importants travaux de restauration du musée qui l'abrite à Bayeux (ouest de la France), pas avant 2020, avait auparavant précisé l'Elysée, "car c'est un objet patrimonial extrêmement fragile qui fera l'objet de travaux de restauration très importants" avant tout transport.

Le lieu de fabrication de la tapisserie est un sujet de débat. "La tapisserie a très probablement été conçue à Canterbury, dans le Kent (sud-est de l'Angleterre), où existaient à l'époque de nombreux ateliers de broderie", a expliqué à l'AFP Pierre Bouet, historien médiéviste.