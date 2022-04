La victoire d'Emmanuel Macron est à relativiser: "La médaille est en plaqué or"

Notre expert politique, Antonio Solimando, examine la victoire d'Emmanuel Macron. S'il a bien gagné hier, force est de constater que l'extrême droite a néanmoins progressé et que l'abstention fut élevée.

La médaille est en plaqué or. Si on gratte un peu, on se rend compte que l'abstention n'avait plus été aussi forte, lors d'un second tour de l'élection présidentielle, depuis un demi-siècle: 28%. Entre un quart et un tiers des électeurs ne se sont pas déplacés.

Il faut y ajouter trois millions de nos voisins, qui sont allés dans l'isoloir, mais qui n'ont pas mis de bulletin dans l'enveloppe. Le taux de participation est d'ailleurs le 2ème pire taux de l'histoire de l'élection tel qu'on la connait depuis 1958.

Progression de l'extrême droite

Ensuite, l'extrême droite n'a jamais obtenu autant de voix, lors d'une élection présidentielle. Plus de 13 millions de suffrages. C'est 3 millions de plus, qu'il y a 5 ans. En 20 ans, le clan Le Pen a plus que doublé son score, en pourcentage de votes exprimés. Il a quasi triplé, si on regarde le nombre de voix récoltées.

Emmanuel Macron se consolera avec un titre symbolique. Il est le premier président à être réélu hors cohabitation. C'est-à-dire, qu'il est le premier président à rester à l'Elysée pour un second mandat, en ayant eu les pleins pouvoirs, le contrôle du gouvernement et de l'Assemblée nationale, durant la totalité de son mandat.