La zone de police Bruxelles-Midi se veut pionnière dans la lutte contre les féminicides

(Belga) Le conseil de la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht-Forest-St-Gilles) a adopté lundi soir à l'unanimité une proposition de motion Ecolo-Groen, PS-sp.a et cdH, et soutenue par l'ensemble du collège de police, faisant de la prévention et de la lutte contre la violence faite aux femmes une priorité.

Inédite en Région bruxelloise, cette motion s'inscrit dans le cadre de la convention d'Istanbul ratifiée par la Belgique. En vertu du texte, un groupe de travail doit élaborer un plan d'actions concrètes et mesurables. En 2018, une trentaine de féminicides ont eu lieu en Belgique. En 2017, on enregistrait dans le pays 56 plaintes par jour pour violence physique dans le couple. (Belga)