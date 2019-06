Laeticia Hallyday, émue, rend hommage à Johnny le jour de son anniversaire

Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy participent le 15 juin 2019 à l'inauguration d'une esplanade Johnny Hallyday à ToulouseEric CABANIS

"Les jours me paraissent encore sans fin, amers": la veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, a rendu samedi à Toulouse un émouvant hommage à son "homme" à l'occasion de l'inauguration d'une esplanade au nom du chanteur, le jour de son 76ème anniversaire.

Devant quelque 500 personnes, dont une centaine de bikers, Laeticia Hallyday, accompagnée de ses filles Jade et Joy, a fait part de son "émotion vive, vertigineuse, presque paralysante". Il s'agissait du premier hommage public depuis ses funérailles à l'église de la Madeleine à Paris, quatre jours après sa mort le 5 décembre 2017.

"Il était très important pour moi, pour Jade et Joy, d'être ici autour avec vous car après l'hommage de la Madeleine, au moment du départ de mon homme, du papa de David, de Laura, de Jade et Joy, l'inauguration de cette esplanade est le premier hommage public qui lui est rendu", a-t-elle souligné, auprès du maire de cette ville du sud-ouest de la France, Jean-Luc Moudenc.

"Mon homme aimait cette ville car il y a 23 ans, Toulouse a accueilli les premières heures si joyeuses de notre mariage", a précisé la veuve de la star, rappelant qu'il appréciait particulièrement le cassoulet, plat emblématique local. "Je me souviens de toutes les conserves de cassoulet qu'il m'a demandé de ramener dans ma valise à Los Angeles".

Au bord des larmes, elle s'est adressée directement à l'ancienne "idole des jeunes": "Chaque jour qui passe est un jour sans mon homme, un jour sans toi, qui était la moitié de moi. Je ne vais pas te mentir, les jours me paraissent encore sans fin, amers, si souvent les nuit sont d'une solitude infinie, la maison reste désespérément vide sans toi, même si tu es partout".

Dans le public, les fans étaient ému. "C'était merveilleux", juge Patrick, fan depuis 50 ans. "C'était très émouvant de la voir, avec Jade et Joy, et de la voir parler de David et Laura aussi. Elle ne porte pas rancune apparemment", complète son épouse Patricia.

Concernant le conflit sur la succession de Johnny Hallyday opposant sa veuve aux deux aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Smet, cette fan a un avis tranché: "les histoires de famille, cela ne nous regarde pas, même si c'est déballé".

Les aînés ont engagé une bataille judiciaire contre Laeticia pour obtenir la part d'héritage dont ils estiment avoir été privés. Dans un testament rédigé en Californie, Johnny Hallyday avait légué l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse et à leurs deux filles.

Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal, mariés civilement depuis décembre, se sont par ailleurs unis religieusement samedi au Cap-Ferret (sud-ouest), selon des médias. Sa mère Nathalie Baye était présente et son frère David l'a conduite à l'autel, d'après des images diffusées sur les réseaux sociaux.

L'actrice a posté une photo d'elle sur Instagram en robe de mariée avec son frère David, de dos, regardant la mer, avec le message "15 juin... On t'aime".

Johnny Hallyday s'était éteint à son domicile de Marnes-la-Coquette, en région parisienne, vaincu par un cancer du poumon à 74 ans. Sa disparition avait provoqué une vive émotion chez des millions de Français.

De nombreux hommages ont été rendus samedi dans tout le pays à la star, dont les tubes ont été diffusés sur plusieurs radios.

Une messe a été célébrée en sa mémoire à la Madeleine à Paris, devant plusieurs centaines de personnes, selon l'une des organisatrices.

A Saint-Quentin, dans le nord du pays, quelque 400 guitaristes se sont rassemblés dans le cadre d'un festival pour jouer la chanson "Toute la musique que j'aime" et rendre hommage au "taulier".