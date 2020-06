Lancement du premier webshop belge de produits fabriqués par des travailleurs handicapés

(Belga) Le secteur des entreprises de travail adapté lance lundi "Handymade.be", le premier webshop belge de produits fabriqués par des personnes en situation en handicap, annonce-t-il dans un communiqué. L'occasion réunit les trois coupoles régionales représentant les employeurs des entreprises de travail adapté en Belgique.

Handymade.be permet d'acquérir, en quelques clics, des produits locaux, fabriqués par des travailleurs et artisans en situation de handicap. Si les entreprises de travail adapté fournissent généralement des entreprises classiques, en sous-traitance, nombre d'entre elles "fabriquent également leurs propres produits", explique le président de la Fédération bruxelloise du secteur (Febrap), Benoit Ceysens, dans le communiqué. "Les entreprises de travail adapté ont depuis longtemps cessé de se limiter aux activités de sous-traitance historiques telles que le conditionnement. Leurs sites de productions sont aujourd'hui innovants, font appel aux technologies les plus récentes et répondent aux exigences de qualité les plus élevées", renchérit le président de la Fédération wallonne (Eweta), Stéphane Emmanuelidis. Le site web offre "un canal de vente supplémentaire", afin d'augmenter "les opportunités d'emploi de nos travailleurs", conclut M. Ceysens. (Belga)