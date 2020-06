Laura a été tuée après ses cours dans le Nord de la France: un suspect arrêté

Un homme déjà condamné pour meurtre a été mis en examen, soupçonné d'avoir tué une lycéenne de 16 ans à l'arme blanche en janvier à Sallaumines (Pas-de-Calais), a annoncé lundi le procureur de Béthune.

Un témoin sur la scène

Le 30 janvier, après avoir quitté son établissement scolaire, Laura Bernard avait été "violemment agressée" dans un parc à l'arme blanche. "L'autopsie de la jeune fille a révélé qu'elle avait été victime de plusieurs coups de couteau dont certains portés au niveau du cou", a indiqué le procureur, Thierry Dran, lors d'une conférence de presse. C'est un témoin ayant assisté "au début de l'agression" qui avait prévenu la police. Arrivés rapidement sur les lieux, les secours "n'ont pas pu réanimer" la victime "décédée sur place des suites de ses blessures". "Les policiers ont entendu le témoin qui a donné une description de l'agresseur mais qui n'était pas en mesure de reconnaître formellement l'auteur des faits", a précisé M. Dran.

Ses lunettes retrouvées sur place



Le 23 février, "à la suite de l'interpellation par la police de Lens de Ferdinand A., 35 ans, dans le cadre d'une autre affaire", notamment pour des violences conjugales, "un membre de son entourage" l'a désigné "comme l'auteur du meurtre de Laura Bernard". "Deux personnes de son entourage familial" ont également relaté "l'avoir vu revenir un soir couvert de sang" et "l'avoir entendu dire, selon ses propres termes, qu'il avait +planté une jeune fille au cou' ".



"Les investigations téléphoniques ont établi que le téléphone utilisé par Ferdinand A. avait été actif sur la commune de Sallaumines le jour des faits" et "il a été retrouvé sur les lieux du crime, non loin du corps de Laura Bernard, sa paire de lunettes" sur laquelle "des traces de l'ADN du suspect ont été retrouvées".

Le suspect sortait de prison



L'homme a été placé en garde à vue le 3 juin et face aux policiers, il a "nié et contesté toute implication dans le meurtre de Laura Bernard" puis "a refusé de s'expliquer". Il a été présenté au juge d'instruction le 5 juin et a été "mis en examen du chef de meurtre en récidive légale" car "il a déjà été condamné par la cour d'assises du Pas-de-Calais en 2007 à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre précédé d'un autre crime".



Il était sorti de prison huit mois avant les faits.