Laurent Berger candidat à sa succession à la tête de la CFDT

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger annonce dans une interview au Monde mardi qu'il sera candidat à sa succession, lors du 50e congrès de la CFDT qui doit se dérouler en juin 2022.

"Je vais présenter ma candidature. Nous avons vécu, depuis un an et demi, une situation compliquée qui a empêché la CFDT d'atteindre des objectifs qu’elle s'était donnés, notamment sur la question de la syndicalisation et du recrutement de nouveaux adhérents", argue M. Berger, 52 ans.

"En outre, l'année 2022 s'annonce ardue, entre la situation économique toujours incertaine et les échéances électorales: si j'avais dit que je quittais mes responsabilités, cela aurait pu fragiliser la CFDT", poursuit-il.

Dernier argument: le patron du premier syndicat français préside la Confédération européenne des syndicats jusqu'en janvier 2023, poste qu'il devrait abandonner s'il cessait d'être à la tête de la CFDT.

M. Berger précise par ailleurs au Monde la façon dont son organisation entend peser sur la campagne présidentielle.

"D'ici à fin septembre, nous diffuserons, avec les soixante-cinq autres organisations signataires du +Pacte de pouvoir de vivre+, des propositions sur l'aide aux plus fragiles, le verdissement de notre appareil de production, le fonctionnement démocratique de nos institutions, etc. Pour promouvoir nos idées, une opération de communication est prévue, du début de l'automne jusqu'en mars-avril 2022", expose-t-il.

"La CFDT s'exprimera aussi en son nom propre à propos de l'emploi, des salaires, de la protection sociale… Nous sommes indépendants et ne ferons la campagne de personne, mais nous serons offensifs sur nos ambitions sociales", ajoute-t-il.

Laurent Berger et l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot ont lancé en mars 2019 le "Pacte du pouvoir de vivre", avec l'ambition de faire "converger écologie et social".