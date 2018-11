Le Beaujolais Nouveau 2018 démontrera toute sa "générosité" ce jeudi à minuit

(Belga) Grâce à la météo "exceptionnelle" de 2018, le Beaujolais Nouveau, qui sera célébré ce jeudi à minuit, a profité d'un raisin gorgé de soleil et dont les grappes étaient "impeccables", selon les vignerons de la région. Le mot-clé de l'année est la générosité, clame Inter Beaujolais, l'organisme regroupant les producteurs et négociants du vignoble. Il faut remonter à 1964 pour trouver un millésime comparable en termes de qualité, d'après le secteur.

"Nous n'avons jamais vu une récolte comme ça, avec un alignement de planètes pareil. Pas un grain d'abimé, tout est très mûr, coloré, grâce à une météo exceptionnelle", s'enthousiasmaient les professionnels du Beaujolais lors des vendanges dont le travail a été simplifié tant les grappes étaient chargées de petits grains. "C'est aussi un gage de qualité, car les arômes et la couleur du futur vin sont présents dans la peau. Dans la cuve, cela donnera du jus avec beaucoup d'arômes et de couleur. Les vins 2018 seront 'concentrés', comme on dit dans le jargon. L'autre caractéristique du raisin de l'année est un faible taux d'acidité. Là encore, c'est l'assurance d'avoir 'des vins très souples et très ronds'", a souligné Delphine Engel, œnologue à la Chambre d'agriculture du Rhône. Les premières bouteilles de la cuvée 2018 du Beaujolais Nouveau seront débouchées jeudi à minuit, comme le veut la tradition née en France au début des années '50. Une fête célébrée dans plus de 110 pays, selon Inter Beaujolais. Le Beaujolais Nouveau, breuvage issu d'un seul cépage, le gamay noir à jus blanc, et produit à partir de "Beaujolais Villages" et "Beaujolais", est un vin artisanal provenant de vendanges à la main et conçu grâce à une macération courte, de quatre à sept jours maximum. Il représente aujourd'hui 25% de la production du vignoble. En 2017, 24 millions de bouteilles, soit 179.000 hectolitres, ont été produites. Quarante pour cent du volume a été vendu à l'export. La Belgique arrivait en sixième position après les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, en trio de tête, suivis par le Canada et la Chine. Le vignoble du Beaujolais, situé à 95% dans le département du Rhône en France, s'étend sur près de 16.000 hectares. Le Beaujolais comprend douze appellations: Beaujolais Village et Beaujolais ainsi que dix crus (Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié et Saint-Amour).